Buongiorno ha saltato tutta la preparazione sta ancora recuperando dall’intervento chirurgico

Alessandro Buongiorno è stato operato per il persistente dolore all’inguine che lo affliggeva. E ha di fatto saltato tutta la preparazione. Fin qui non è mai stato in gruppo, né a Dimaro né a Castel di Sangro. Un problema non da poco. Il 23 agosto ci sarà la prima partita di campionato, Sassuolo-Napoli, ed è arduo immaginare che l’ex difensore del Torino possa essere in campo. Il Napoli si è comunque rinforzato con l’acquisto di Beukema che comunque ha altre caratteristiche. Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive che Buongiorno dovrebbe tornare in gruppo la prossima settimana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

