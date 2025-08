Buon compleanno Paolo Guzzanti Domenico Berardi…

Buon compleanno Paolo Guzzanti, Domenico Berardi, Giancarlo Giannini, Fulvio Lucisano, Andrea Mingardi, Adriano Sofri, Leoluca Orlando Cascio, Lucio Brunelli, Silvio Soldini, Alessandro Baracchini, Giovanna Mangili, Mario Mazzoleni, Francesco Gavazzi, Bastian Schweinsteiger, Alessandro Infanti, Nicolò Brighenti, Alessia Afi Dipol, Gabriele Paolino, Nicolò Martinenghi. Oggi 1° agosto compiono gli anni: Michele Catalano, ex calciatore; Sebastiano Ledda, militare; Fulvio Lucisano, produttore cinema; Giorgio Bondi, politico; Pietro Marescalchi, ex lottatore, attore; Umberto Guarnieri, militare; Fulvio Scaparro, psicologo, psicoterapeuta; Antonio Fiore, pittore; Giuseppe Sacco, economista; Stefano PodestĂ , economista, politico; Umberto Cecchi, giornalista, scrittore; Danielle Mazzonis, politica; Paolo Guzzanti, giornalista, politico, saggista; Andrea Mingardi, cantautore; Arnold Othmar Wieland, teologo; Giancarlo Giannini, attore, doppiatore, regista; Adriano Sofri, giornalista, scrittore, attivista; Alfonso Badini Confalonieri, vescovo; Vittorio Cotesta, sociologo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Paolo Guzzanti, Domenico Berardi…

"Buon compleanno Noemi": a Francavilla un evento per festeggiare bambini che affrontano sfide straordinarie - Si avvicina il compleanno della piccola Noemi e per l’occasione l’associazione Progetto Noemi è al lavoro per organizzare la festa per il compleanno di Noemi Sciarretta, un evento speciale per divertire, emozionare ma anche fare del bene.

Buon compleanno Claudia Koll, Costanza Zanchini, Gianni Bezzi… - Buon compleanno Claudia Koll, Costanza Zanchini, Corrado Guzzanti, Fabiano Fabiani, Piero Gnudi, Remo Ruffini, Lorenza Foschini, Alberto Cairo, Vasco Errani, Gianni Bezzi, Enrico Stinchelli, Pedro Pasculli, Luca Cadalora, Oscar de Pellegrin, Massimo Crippa, Umberto Marroni, Alberto Rossi, Veronica Mazza, Damiano Tommasi, Niccolò Agliardi, Flavia Vento, Davide Silvestri, Andrea Esposito, Aleandro Rosi, Fiammetta Cicogna, Michel Morganella, Mattia Mustacchio, Francesca Petrizzo, Raoul Bellanova, Nicolò Diana… Oggi 17 maggio compiono gli anni: Costanza Zanchini, giornalista; Fabiano Fabiani, dirigente d’azienda, giornalista; Giuliana Maroni, doppiatrice; Mario Ceroli, scultore, scenografo; Piero Gnudi, dirigente d’azienda, politico; Carlo Mezzi, ex calciatore; Mario Biondi, scrittore, poeta, critico letterario; Stefano Levi della Torre, pittore, saggista; Remo Ruffini, fisico; Salvatore Grillo, politico; Margherita Serra, artista; Tonino Raffa, giornalista; Lorenza Foschini, giornalista, scrittrice; Claudio Garzelli, ex calciatore, dirigente.

Buon compleanno Tony Renis, Lukaku, Senta Berger… - Buon compleanno Tony Renis, Lukaku, Senta Berger, Alvar Gonzalez Palacios, Giuliano Amato, Luciano Benetton, Maurizio Bertucci, Stevie Wonder, Emma Fattorini, Francesco Pigliaru,  Stefano Tacconi, Roberto Occhiuto, Sergio Assisi, Paola Pessot, Salvio Simeoli, Matias Lequi, Michele Marconi, Gabriel Silva, Niccolò Centioni… Oggi 13 maggio compiono gli anni: Romelu Lukaku, calciatore; Marcella Girelli (suor Luisa, 104 anni), religiosa, giusta fra le nazioni; Giuseppe di Falco, vescovo; Edoardo Lualdi Gabardi, pilota auto; Ida Coppini, pittrice; Luciano Benetton, imprenditore, politico, dirigente sportivo; Alvar Gonzalez Palacios, storico dell’arte; Giuliano Amato, politico, giurista; Rosario Ardica, politico; Sergio Gobbi, regista, sceneggiatore, produttore; Tony Renis (Elio Cesari), cantautore, attore, discografico.

Gira voce che oggi sia il compleanno di Antonello Dose Vai su Facebook

Paolo Guzzanti senza più soldi: le tasche sono vuote. L'appello agli ... - L'appello agli amici: "Rimasto con 14 euro, aiutatemi" "Mi si sono ingorgate le spese mediche per quattro ... Da affaritaliani.it

L'appello di Paolo Guzzanti: 'Sono rimasto con 14 euro, aiutatemi' - Lo ha scritto Paolo Guzzanti, 85 anni, giornalista, politico, saggista in un messaggio inviato ad un gruppo ristretto di amici e rilanciato oggi da La Notizia che lo ha quindi intervistato. Segnala ansa.it