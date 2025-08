Buon compleanno maestro | anteprima del Barocco Festival per celebrare Leonardo Leo

SAN VITO DEI NORMANNI - Lunedì 4 agosto a San Vito dei Normanni torna l’appuntamento con “Buon compleanno maestro”, anteprima della 28esima edizione del “Barocco Festival Leonardo Leo”. Una serata che invita a vivere il centro storico con occhi nuovi seguendo il filo teso della musica tra cortili. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

