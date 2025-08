Buffy l’ammazzavampiri | Sarah Michelle Gellar e Ryan Kiera Armstrong si allenano per il reboot

Sarah Michelle Gellar si sta preparando a dare il meglio di sĂ©, e lo stesso vale per la nuova cacciatrice, Ryan Kiera Armstrong. L’attrice di Buffy l’ammazzavampiri, che reciterĂ nel reboot della serie, ha pubblicato sui suoi social media un video ( lo si può vedere qui ) che mostra le due mentre si allenano in palestra in preparazione ai ruoli di cacciatrici di vampiri. Gellar ha anche scritto: “ Guerriere 1 e 2. Non sudiamo. brilliamo ”. Nel video si vede Gellar fare squat su una mezza palla da ginnastica, fare trazioni TRX e molto altro ancora. 🔗 Leggi su Cinefilos.it