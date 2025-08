Bufera sulla Cucine Popolari | Strumentalizzata a fini elettorali | L’opposizione qui non viene mai

Si è sollevato il polverone sulle ’Cucine Popolari’ ora nei locali del ’don Baronio’, che da anni con duecento volontari sfamano e provano a integrare i bisognosi. Sono finite sotto il tiro di Fratelli d’Italia. L’assessore al bilancio Camillo Acerbi presentava in consiglio comunale la quarta variazione di bilancio che prevede il ripristino della sede Hobby Terza EtĂ all’Ippodromo, devastata dall’alluvione. Oltre all’associazione accoglierĂ come dimora stabile le Cucine Popolari a partire dal 2027. L’intervento nello stabile di proprietĂ del comune costerĂ 450mila euro, di cui 200mila messi a disposizione delle Cucine Popolari stesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bufera sulla Cucine Popolari: "Strumentalizzata a fini elettorali": "L’opposizione qui non viene mai"

In questa notizia si parla di: cucine - popolari - bufera - strumentalizzata

Veterinari, cena solidale alle Cucine Popolari - In occasione della propria assemblea annuale, l’ Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Forlì - Cesena ha voluto dimostrare, in maniera concreta, la propria solidarietà con le iniziative benefiche portate avanti dalle Cucine Popolari.

Appuntamento alle Cucine Popolari, si presenta il libro di Omero Giorgi 'Oltre il lettino' - Proseguono gli appuntamenti aperti alla cittadinanza alle Cucine Popolari di Cesena. Sabato pomeriggio - 31 maggio - (inizio alle 17), nei locali di via Machiavelli, verrà presentato “Oltre il lettino’ (180 pagine, edizioni Ponte Vecchio), libro di Omero Giorgi, medico e psicoterapeuta in.

Il kebab con la bagna cà uda e altri miracoli di Aurora, tra cucine popolari e nuovi food hub - Nel cuore di Torino il quartiere Aurora punta al rilancio, nel segno della mixité gastronomica. Ecco i ristoranti piemontesi o dal mondo da provare in zona

Bufera sulla Cucine Popolari: Strumentalizzata a fini elettorali: L’opposizione qui non viene mai.

Bufera sulla Cucine Popolari: "Strumentalizzata a fini elettorali": "L’opposizione qui non viene mai" - Casali (FdI) contro i volontari che sfamano i bisognosi e troveranno spazio nei locali del comune in via Gramsci "La fondatrice Baredi se ne avvantaggia in politica". Si legge su msn.com

Cucine economiche popolari, l'esercito della carità: distribuiti ... - A questo si aggiunge il “valore generativo” del volontariato: nel 2024 sono stati 202 i volontari che hanno dedicato tempo e servizio alle Cucine economiche popolari, per un contributo ... ilgazzettino.it scrive