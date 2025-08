Buccinasco finisce con la moto contro un palo | Giuseppe Cacciatore morto a 25 anni

Buccinasco (Milano), 1 agosto 2025 - Ha perso il controllo della moto, una Kawasaki ZX “Ninja”, e ha sbattuto violentemente contro un palo, secondo una prima ricostruzione. Le ferite a seguito dell’impatto sono state gravissime e i soccorritori giunti sul posto con un’ambulanza e l’automedica non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La vittima. Giuseppe Cacciatore aveva 25 anni, viveva a Corsico con la madre e il fratello piĂą grande di tre anni, il papĂ era scomparso nel 2020. Sui profili social pubblicava foto con gli amici, video che raccontavano la passione per i motori e per le moto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Buccinasco, finisce con la moto contro un palo: Giuseppe Cacciatore morto a 25 anni

