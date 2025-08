"Virtus ancora favorita in Serie A, Pajola esempio di dedizione". Le parole sono di Roberto Brunamonti uno che di basket in generale e in particolare di Virtus se ne intende. Intervista da scommesse.io Brunamonti ha parlato di basket a tutto tondo. "La Virtus? I presupposti per fare bene ci sono – sottolinea l’ex bandiera bianconera a Scommesse.io – ma Milano è sempre Milano. Quest’anno il campionato ha dimostrato che ci sono più squadre competitive, il duopolio tra Virtus e Milano è stato meno evidente. Sarà un campionato molto interessante e Bologna ha tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo, come ha fatto negli ultimi anni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Brunamonti. "Scudetto? Favoriti ancora i bianconeri. Pajola è unico»