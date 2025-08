Brugherio lotta ai cartelloni pubblicitari abusivi | multe e rimozione per 50

Brugherio (Monza e Brianza), 1 agosto 2025 –      Alcuni spuntano dal nulla nella notte, occupando gli spazi pubblicitari disseminati in cittĂ ma di stare lì non avrebbero alcun diritto. E quindi chi ce li ha messi è stato sanzionato e saranno rimossi a sue spese. Con un canone maggiorato. Lotta alla cartellonistica non autorizzata a Brugherio dove 50 impianti sono stati sanzionati nei giorni scorsi e alcuni giĂ rimossi con oltre 20mila euro di multe. Per altri, provvederĂ il Comune addebitando le spese ai trasgressori. L’attivitĂ effettuata verificando i singoli impianti, l’eventuale esistenza di titolo autorizzativo presso gli uffici comunali e, dove assente il titolo autorizzativo, sanzionati con l’articolo 23 del codice della strada, che prevede la sanzione di euro 430 e l’obbligo di rimozione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brugherio, lotta ai cartelloni pubblicitari abusivi: multe e rimozione per 50

In questa notizia si parla di: brugherio - lotta - pubblicitari - multe

Brugherio, lotta ai cartelloni pubblicitari abusivi: multe e rimozione per 50; Scacco agli impianti pubblicitari abusivi: 50 sanzioni e maxi multe in arrivo; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Lombardia.

Scacco agli impianti pubblicitari abusivi: 50 sanzioni e maxi multe in arrivo - Il messaggio è chiaro: il territorio non è una bacheca libera per pochi, ma uno spazio da rispettare per tutti. Da mbnews.it