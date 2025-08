Briona riaperta al traffico la strada provinciale 17 a Proh

Riapre al traffico dopo i lavori la strada provinciale 17 a Proh.Il tratto della provinciale Ticino-Oleggio-Proh era stato chiuso lo scorso maggio all'altezza del km 13+980 per consentire i lavori di messa in sicurezza e risanamento del ponte sulla roggia Mora.Il cantiere, che è durato più del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: provinciale - proh - traffico - strada

Briona, chiusa per un mese la strada provinciale a Proh - Chiude per un mese la strada provinciale 17 a Briona. La Provincia di Novara ha infatti pubblicato l'ordinanza che prevede l'interruzione del traffico nel tratto della Sp17 all'altezza del ponte sulla Roggia Mora, in frazione Proh, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria dello.

Briona, chiusa per un mese la strada provinciale a Proh - Chiude per un mese la strada provinciale 17 a Briona. La Provincia di Novara ha infatti pubblicato l'ordinanza che prevede l'interruzione del traffico nel tratto della Sp17 all'altezza del ponte sulla Roggia Mora, in frazione Proh, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria dello.

Briona, chiusa per un mese la strada provinciale a Proh - Chiude per un mese la strada provinciale 17 a Briona. La Provincia di Novara ha infatti pubblicato l'ordinanza che prevede l'interruzione del traffico nel tratto della Sp17 all'altezza del ponte sulla Roggia Mora, in frazione Proh, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria dello.

Briona, riaperta al traffico la strada provinciale 17 a Proh; Briona, chiusa per un mese la strada provinciale a Proh; Chiusa per lavori la strada provinciale 17: stop al traffico per un mese.

Chiusa la provinciale 2 Conca che collega il Montefeltro alla costa romagnola - La decisione "a sorpresa" dell'amministrazione della provincia di Rimini. Come scrive rainews.it

La Nazione - Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana - Frane, Elba senza pace: smottamento ha quasi isolato Rio Marina Accade sulla provinciale 26, sulla strada che collega all’abitato di Rio. Si legge su lanazione.it