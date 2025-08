Bring Her Back | il grido muto di una nuova generazione

Dopo il grande successo di Talk to Me, i fratelli Michael e Danny Philippou tornano al cinema con un nuovo, disturbante horror: Bring Her Back. Il film, però, non è solo il prodotto del recente successo, ma pone delle solide basi per la carriera dei due fratelli. Si iniziano infatti a delineare i temi della loro carriera: parliamo della condizione di una generazione giovanile che non trova risposta nell’assente mondo adulto. Nati come youtuber, con il loro canale RackaRacka che conta piĂą di 6 milioni di iscritti, il duo australiano ha iniziato facendo video sul web. Nei loro corti hanno sempre fatto sfoggio dei propri eccessi e di una certa demenzialitĂ , almeno finchĂ© i giovani fratelli non sono stati affascinati dal Cinema che conta, approdando alle decostruzioni ironiche del genere horror come Zombie Fatalities. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Bring Her Back: il grido muto di una nuova generazione

