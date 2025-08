Brian Eno annuncia il concerto benefico Together For Palestine

Brian Eno ha annunciato sulle sue pagine social un imponente concerto benefico ‚Äú Together For Palestine ‚ÄĚ previsto allo Stadio di Wembley il prossimo settembre. Non √® la prima volta che Brian Eno utilizza i social per esprimersi a sostegno del popolo palestinese. Nei primi mesi del 2025 ha esortato Microsoft ad interrompere i rapporti con Israele in una lettera aperta, dichiarando che avrebbe donato il suo compenso dell‚Äôintro di Windows 95 (che aveva composto per loro) per aiutare la Palestina. Il produttore ha anche fatto parte di un gruppo di artisti che firmarono una lettera aperta al Field Day, esortandolo a prendere le distanze dalla societ√† di investimenti globale KKR. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it ¬© Metropolitanmagazine.it - Brian Eno annuncia il concerto benefico ‚ÄúTogether For Palestine‚ÄĚ

brian - concerto - benefico - together

