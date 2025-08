Brescia pusher tenta la fuga | bloccato e arrestato Sequestrati coltello anfetamine e marijuana pronte per lo spaccio

Brescia, 1 agosto 2025 – È finito in manette dopo essere incappato in una operazione di controllo messa in essere dalla Questura cittadina. L’uomo, un pluripregiudicato di nazionalità italiana e di origini ucraine, da tempo residente in città , mentre veniva controllato si è improvvisamente dato alla fuga, immediatamente inseguito dai poliziotti. Questi, nel giro di pochi minuti, sono riusciti a ad intercettarlo e a bloccarlo, notando nel contempo che costui aveva gettato in strada un coltello a serramanico e che stava occultando una busta di cellophane nel tentativo di disfarsene. Quando è stato immobilizzato si è dimostrato violento e agitato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, pusher tenta la fuga: bloccato e arrestato. Sequestrati coltello, anfetamine e marijuana pronte per lo spaccio

In questa notizia si parla di: brescia - fuga - coltello - pusher

LIVE Brescia-Virtus Bologna 15-28, Serie A basket 2025 in DIRETTA: è fuga Virtus dopo il primo quarto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-32 2/2 ai liberi per il solito Shengelia 17-30 Canestro difficilissimo di Shengelia 17-28 Il secondo quarto inizia con il canestro di Burnell 15-28 Si sblocca dopo quasi 4? Brescia e lo fa con Dowe 13-28 Tripla di Morgan!!! 13-25 2/2 ai liberi per Morgan e parziale di 10-0 per la Virtus 13-23 Timeout di Peppe Poeta, con Brescia che non segna più, mentre Bologna avrà due liberi quando si tornerà sul parquet 13-23 Due su due ai liberi per Taylor e Bologna in doppia cifra! 13-21 Tripla di Taylor e Virtus che scappa sul +8!! 13-18 0/2 dalla lunetta per Burnell 13-18 Appena entrato tripla subito per Akele! 13-15 1/2 ai liberi per Bilan, Bologna già in bonus falli a 3’47” dalla fine del quarto 12-15 Canestro di Cordinier che si infila nella difesa bresciana 12-13 Canestro di Bilan 10-13 Si sblocca anche Shengelia nel match 10-11 Due su due ai liberi per Della Valle 8-11 Secondo fallo consecutivo per Zizic 8-11 Dopo 4 minuti il primo fallo del match, fatto da Zizic su Ivanovic 8-11 Ancora da oltre l’arco! Questa volta è Hackett! 8-8 Risponde subito Brescia e lo fa con Ivanovic, ancora pareggio 5-8 Ancora una tripla, questa volta è Cordinier 5-5 Canestro di Bilan 3-5 RISPONDE TAYLOR DA OLTRE L’ARCO!! 3-2 TRIPLA DI RIVERS!!!!!! 0-2 Primi punti del match per Zizic 20:30 Si comincia! Primo possesso Bologna 20:28 Questi gli starting five scelti dai due coach per l’inizio del match: Ivanovic Dowe Della Valle Rivers Bilan (Brescia); Hackett Taylor Cordinier Shengelia Zizic (Bologna) 20:25 Lanzarini, Bongiorni e Gonella i tre arbitri, ultimi momenti di riscaldamento prima della palla a due! 20:20 Una sola variazione nei due roster, con Brescia che avrà in panchina Maurice Ndour – ma da capire se poi scenderà in campo -, mentre per Bologna oltre, ovviamente, ad Achi c’è il forfait ancora di Will Clyburn.

LIVE Brescia-Virtus Bologna 28-50, Serie A basket 2025 in DIRETTA: Virtus in fuga a metà partita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-50 Canestro di Diouf a chiudere un primo tempo tutto di marca Virtus Bologna 28-48 2/2 ai liberi per Bilan 26-48 Canestro di Akele in contropiede 26-46 1/2 ai liberi per Diouf e +20 per la Virtus 26-45 Due su due ai liberi per Shengelia 26-43 Canestro di Rivers per provare a dare la scossa a Brescia! 24-43 Palla persa malamente da Della Valle e Morgan schiaccia in contropiede 24-41 1/2 ai liberi per Hackett 24-40 Due su due ai liberi per Bilan.

Brescia, ladri sorpresi in casa tentano la fuga lanciandosi dal secondo piano: scene da film in via Trento - Due cittadini albanesi arrestati a Brescia per tentato furto in abitazione: recuperata refurtiva di valore e disposti decreti di espulsione.

Pusher tenta la fuga bloccato ed arrestato dalla Polizia di Stato. Sequestrati coltello a serramanico, anfetamine e marijuana pronte per lo spaccio e denaro contante. - Questura di Brescia | Polizia di Stato; Brescia, pusher tenta la fuga: bloccato e arrestato. Sequestrati coltello, anfetamine e marijuana pronte per lo spaccio; Pusher tenta la fuga: bloccato e arrestato dalla Polizia in via Corsica.

Brescia, minaccia la commessa con un coltello e ruba in profumeria ... - Ora è in prigione grazie all’intervento della polizia di Stato e quando uscirà non potrà tornare a ... Segnala ilgiorno.it

Saltano dal secondo piano in piena notte ma la fuga dura poco: arrestati i due ladri d’appartamento e recuperato il bottino - Brescia, è successo lo scorso fine settimana in via Trento. msn.com scrive