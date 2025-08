Braxton Cook | jazz e cambiamento in ‘Not Everyone Can Go’

Il nuovo album di Braxton Cook fonde jazz e R&B in un viaggio emotivo tra paternità, amore e trasformazione. Uscita prevista il 29 agosto 2025. Quando Braxton Cook si è messo al lavoro su quello che sarebbe diventato ‘Not Everyone Can Go’, la sua vita stava attraversando una serie di cambiamenti che non poteva ignorare. Lo scorso anno Cook ha trascorso molto tempo in viaggio in un lungo tour che lo ha portato in Europa, Asia e per due volte negli Stati Uniti: “ero molto impegnato e cercare di conciliare questo con la famiglia era davvero difficile da gestire” afferma Cook che, in un momento di riflessione, è giunto alla conclusione di quanto fosse importante lasciare andare le cose che non gli servivano più. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Braxton Cook: jazz e cambiamento in ‘Not Everyone Can Go’

“Not everyone can go”, il nuovo album di Braxton Cook - Pluripremiato artista, compositore, polistrumentista e produttore, Braxton Cook, formatosi alla Juilliard e vincitore di numerosi premi, annuncia ‘Not Everyone Can Go’, il nuovo album in arrivo il 29 agosto con Nettwerk.

“Not everyone can go”, il nuovo album di Braxton Cook - Ad anticipare il disco, il singolo ‘All My Life’, un euforico mix di jazz contemporaneo, R&B e neo- Riporta lopinionista.it

