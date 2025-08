Brasile verso il Mondiale 2026 | Ancelotti valuta la convocazione di Neymar per le ultime qualificazioni

Il Brasile viaggia verso il Mondiale 2026: il nuovo ct Carlo Ancelotti valuta la convocazione di Neymar per le qualificazioni Con la qualificazione al Mondiale 2026 già in tasca, la nazionale brasiliana si prepara ad affrontare gli ultimi due impegni delle Qualificazioni sudamericane. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti, allenatore italiano tra i più vincenti della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Brasile verso il Mondiale 2026: Ancelotti valuta la convocazione di Neymar per le ultime qualificazioni

Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Botafogo Per il figlio di Carlo Ancelotti sarà la prima esperienza come capo allenatore Vai su Facebook

Ancelotti, regalo di compleanno: il Brasile batte il Paraguay e va ai Mondiali; Ancelotti, esordio con il Brasile: 0-0 contro l'Ecuador alle qualificazioni Mondiali; Ancelotti si presenta in Brasile: Qui per il sesto Mondiale. L'Italia non mi ha mai cercato.

Carlo Ancelotti, prima vittoria col Brasile. Si qualifica al mondiale - Il primo passo è già fatto, Carlo Ancelotti festeggia il suo compleanno con una vittoria sul Paraguay grazie a un gol di Vinicius (suo giocatore al Real Madrid) e il Brasile con due giorni di ... Riporta panorama.it

Prima vittoria da CT per Ancelotti nel giorno del compleanno: Brasile ... - Carlo Ancelotti, ct Brasile Carlo Ancelotti festeggia i suoi 66 anni con la prima vittoria sulla panchina del Brasile che vale la qualificazione ai prossimi Mondiali. Come scrive gianlucadimarzio.com