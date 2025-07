Branchini | Non pensiate che Allegri dia le dimissioni se non arriva Jashari

L’agente di Massimiliano Allegri, Giovanni Branchini, è intervenuto ai microfoni di Sky parlando del caso Jashari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Branchini: “Non pensiate che Allegri dia le dimissioni se non arriva Jashari”

In questa notizia si parla di: branchini - allegri - jashari - pensiate

Branchini: “Allegri? Non mi piace alimentare le voci” - L'agente Giovanni Branchini è intervenuto su Sky Sport rilasciando delle dichiarazioni su Massimiliano Allegri, accostato al Milan

Branchini, ag. Allegri: “Milan l’unica proposta reale. Sulla Roma …” - L'agente di Max Allegri in una recente intervista ha smentito l'interesse per la Roma, confermando che il Milan era la scelta più reale

Branchini, ag. Allegri: “Rapporto con Ibra? Non sono preoccupato” - Giovanni Branchini, agente di Max Allegri, ha parlato del rapporto che il suo assistito ha con Zlatan Ibrahimovic.

L’agente di Max #Allegri (Giovanni #Branchini) a Sky: “Non pensiate che #Allegri dia le dimissioni se #Jashari non viene al #Milan. È un giocatore interessante che #ACMilan sta cercando di acquistare con offerte importanti. Non c’è alcun timore da parte di M Vai su X

Branchini (agente Allegri) a Sky Sport: L'offerta per Jashari è serissima. Max non ha timore sul completamento della squadra; Branchini: “Non pensiate che Allegri dia le dimissioni se non arriva Jashari”; Ag. Allegri: “Siete così sicuri che Jashari sia una sua richiesta così ferma?”.