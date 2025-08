Boxe i convocati dell’Italia per il raduno di Ostia | 23 azzurri al lavoro

Sono 23 i convocati della Nazionale italiana élite di boxe per il training camp calendarizzato da lunedì 4 a sabato 9 agosto al Pala Pellicone di Ostia: il DT degli azzurri, Giovanni De Carolis, ha diramato l'elenco, che comprende 14 uomini e 9 donne. Assieme al direttore tecnico della Nazionale, faranno parte dello staff il tecnico responsabile, Clemente Russo, il tecnico Giuseppe Perugino, ed il preparatore atletico Antonello Regina. Di seguito l'elenco completo dei 23 azzurri convocati.

