Bosnia ed Erzegovina | esperto cooperazione verde Cina-Europa ha grande potenziale

“Non conosco un solo settore dell’energia verde in cui la Cina non presenti un vantaggio globale”. La cooperazione verde tra Cina ed Europa ha un grande potenziale, in particolare per i Paesi dei Balcani occidentali, ha dichiarato un esperto della Bosnia ed Erzegovina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma641649164164912025-08-01bosnia-ed-erzegovina-esperto-cooperazione-verde-cina-europa-ha-grande-potenziale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

