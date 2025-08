Borse Ue in calo dopo l’ordine esecutivo sui dazi | Milano la peggiore E Wall Street affonda causa dati sul lavoro

Borse europee in calo nella fatidica data dell’1 agosto, in cui partono i dazi Usa nei confronti di economie come Svizzera e Canada che non hanno raggiunto un accordo con Washington. I listini del Vecchio continente hanno peggiorato le perdite dopo l’apertura di Wall Street, negativa anche in seguito ai dati deludenti sull’occupazione di luglio (sono stati creati solo 73mila posti, sotto le stime degli analisti che ne prevedevano 100mila). Milano è la peggiore, trainata al ribasso dalle banche: Piazza Affari è arrivata a lasciare sul terreno oltre il 2,8%. Torna invece a rafforzarsi il dollaro, che quest’anno ha perso molto terreno rispetto all ‘euro rendendo più convenienti i prodotti Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Borse Ue in calo dopo l’ordine esecutivo sui dazi: Milano la peggiore. E Wall Street affonda causa dati sul lavoro

Per il ministro dell'Economia l'impatto dei dazi al 15% sul Pil italiano sarà di «un calo massimo cumulato di 0,5 punti nel 2026» seguito poi da «un graduale recupero»

