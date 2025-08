Borse di studio | Camorri Le scadenze

Sta per scadere il termine per partecipare all’edizione 2025 delle borse di studio "Danilo Camorri", iniziativa dedicata agli studenti universitari delle discipline scientifiche. C’è tempo fino alle ore 12 dell’8 agosto per inoltrare la domanda e concorrere all’assegnazione di due contributi da 2.000 euro ciascuno. Il bando, promosso dalla famiglia Camorri in collaborazione con il Comune di Cortona, si allarga quest’anno a tutta la Valdichiana e si rivolge ai giovani residenti nei comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana. Le borse sono riservate agli iscritti all’anno accademico 202425 nei corsi universitari legati all’informatica e alle scienze statistiche: Ingegneria informatica, Ingegneria dell’informazione, Informatica, Statistica (triennale e magistrale), Data Science, Matematica e Fisica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

