Borsa | Tokyo apertura poco variata -0,06%

La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana all'insegna della cautela, mentre si delineano i nuovi aggiustamenti tariffari sugli accordi commerciali previsti dall' amministrazione Trump, in attesa di ulteriori trattative per scongiurare dazi più elevati. In apertura il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,06%, a quota 41.046,41, con una perdita di 23 punti. Sul mercato valutario lo yen torna a cedere terreno sul dollaro, a 147,90, e nei confronti dell'euro, a 172,10. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

