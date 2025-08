Borsa | Milano cede con l' Europa -1,25% effetto dazi e conti

Milano cede (-1,25%) al pari delle altre Borse europee per l'effetto dei dazi dopo che Apple ha quantificato l'impatto delle tariffe in 1 miliardo mentre l'aliquota del 39% annunciata da Trump per l'import dalla Svizzera pesa sul franco svizzero. Zurigo è invece chiusa. I listini risentono anche dei conti del semestre. A Milano Campari è l'unica a brindare (+8%), scivolano invece Fineco (-2,8%), Pirelli (-2,67%) e Saipem (-2,18%). A Parigi (-1,5%) tonfo di Axa (-6%) il cui utile ha deluso le aspettative. Il gruppo ha annunciato l'acquisizione dell'italiana Prima. Male anche Francoforte (-1,44%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano cede con l'Europa (-1,25%), effetto dazi e conti

