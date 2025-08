Borsa | l' Europa peggiora ancora con Wall Street Milano -2,67%

Le Borse europee si avvitano ulteriormente dopo l'avvio pesante di Wall Street in scia anche il dato sui posti di lavoro a luglio negli Usa sotto le attese. Milano lascia sul terreno il 2,67% con il tracollo delle banche. Bper perde il 4%, Popolare Sondrio e Unicredit il 3,6%. Tra le altre Piazze Parigi cede il 2,61%, Francoforte il 2,27%, Madrid l'1,6%. Londra tiene a -0,7%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa peggiora ancora con Wall Street, Milano -2,67%

In questa notizia si parla di: wall - street - milano - borsa

Wall Street chiude in volata dopo l'accordo Cina-Usa - Wall Street chiude in volata dopo l'accordo sui dazi tra Usa e Cina. Il Dow Jones sale del 2,81% a 42.

Wall Street chiude in volata dopo l'accordo Cina-Usa - Wall Street chiude in volata dopo l'accordo sui dazi tra Usa e Cina. Il Dow Jones sale del 2,81% a 42.

Wall Street apre positiva, Dj +0,03%, Nasdaq +0,21% - Wall Street apre positiva. Il Dow Jones guadagna lo 0,03% a 42.334,75 punti, il Nasdaq sale 0,21% a 19.

Borsa: l'Europa incerta attende Wall Street, Milano -0,2%. A Piazza Affari scivola Iveco, brilla Prysmian #ANSA Vai su X

Le cinque cose da sapere nel Caffè Affari (ristretto) di giovedì 3 luglio a cura di @gualtierolugli #milanofinanza #cnbc #classcnbc #finanza #mercati #azioni #wallstreet #piazzaaffari Vai su Facebook

Borsa: l'Europa peggiora ancora con Wall Street, Milano -2,67%; ***Borsa: Europa peggiora con Wall Street in rosso, Milano (-2,5%) perde quota 40.000 pt; Borsa: l'Europa peggiora ancora con Wall Street, Milano -2,67%.

Borsa: Europa amplia i cali in balia dei nuovi dazi, a Milano (-1,9%) svetta Campari - Anche i future di Wall Street sono in rosso. Come scrive ilsole24ore.com

Borsa: l’Europa peggiora ancora con Wall Street, Milano -2,67% - Con il tuo consenso, i tuoi dati possono essere utilizzati per quanto segue: Pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, ... Si legge su lasicilia.it