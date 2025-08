Borsa | l' Europa conferma il rosso Parigi cede il 2,25%

Non si arresta la caduta dei mercati finanziari con gli investitori preoccupati dalle ricadute dei dazi annunciati da Trump. Parigi è la peggiore e lascia sul terreno il 2,25%, Francoforte perde l'1,93%. Milano l'1,87%, Madrid l'1,22% e Londra lo 0,59%. Lo spread tra Btp e Bund è su quota 81,9 punti con il rendimento del decennale italiano che scende sotto il 3,49%. Tra le materie prime, giù il prezzo del gas che lascia sul terreno il 2% a 34,5 euro al megawattora. Debole il petrolio con il wti che cede lo 0,2% a quota 69 dollari e il brent (-0,3%) a 71,5 dollari al barile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa conferma il rosso, Parigi cede il 2,25%

