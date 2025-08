Borsa | Asia debole giù il franco svizzero per i dazi

I listini asiatici segnano una seduta debole anche per i timori legati ai dazi imposti da Donald Trump in tutto il mondo. L'ultimo a farne le spese è la Svizzera con tariffe al 39% dove crolla il franco rispetto al dollaro che intanto si assesta rispetto all'euro dopo la corsa dei giorni scorsi. In giornata gli investitori guardano, dopo la prima tornata di trimestrali dei big tech alcune delle quali deludenti, ai dati del lavoro Usa. Tokyo ha perso lo 0,7% appesantita dalla revisione della guidance di Tokyo Electron (-18%). Male Seul (-3,88%) dove sono scesi i titoli dell'elettronica come Samsung (-3,5%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Asia debole, giù il franco svizzero per i dazi

