Borgo Valsugana tragico ritrovamento | professoressa muore schiacciata dall’armadio

Tragico ritrovamento a Borgo Valsugana. Il corpo senza vita di T. D. F., insegnante sessantenne, è stato scoperto nella sua abitazione di Borgo Valsugana, in Trentino, dopo che i vicini, allarmati dal forte odore proveniente dall'appartamento, hanno contattato le autorità . La donna è stata trovata morta sul letto, in uno stato di decomposizione avanzata, schiacciata da un armadio. Una settimana senza nessuna notizia. Secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe ad almeno sette giorni prima del ritrovamento. Nessuno aveva avuto più notizie della professoressa, che viveva da sola.

Borgo Valsugana, muore schiacciata dall’armadio della camera che le crolla addosso - E’ stata uccisa dall’armadio della camera da letto che le è crollato addosso, schiacciandola. Sarebbe morta così Teresa di Fiore, 60 anni, originaria di Tivoli ma da tempo residente a Borgo Valsugana, in Trentino.

Borgo, sessantenne trovata morta in casa schiacciata da un armadio; Trento, scoperta tragica: 60enne trovata senza vita in casa dopo sette giorni; Tragedia sfiorata lungo la SS47: un'auto esce di strada e si schianta contro un pilone di cemento, abbattendolo. Coinvolti due adulti e due bambini.

Donna trovata morta in avanzato stato di decomposizione in una casa di borgo valsugana - Il corpo di Teresa di Fiore, insegnante sessantenne originaria di Tivoli, è stato trovato in avanzato stato di decomposizione a Borgo Valsugana; indagini e autopsia sono in corso per chiarire le cause ... gaeta.it scrive