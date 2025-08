Borgo Valsugana professoressa travolta da un armadio | trovata morta dopo una settimana

Chi era Teresa Di Fiore?. La vittima è Teresa Di Fiore, 60 anni, insegnante di economia aziendale presso l’Istituto tecnico Tambosi di Trento. Originaria del Lazio, viveva in Trentino da meno di un anno e si era ben integrata nella comunità locale. Apprezzata da colleghi e studenti, era nota per il suo rigore professionale e la grande umanità . Una tragica scoperta. L’allarme è scattato giovedì 31 luglio a Borgo Valsugana, dopo che i vicini hanno avvertito un forte odore proveniente dall’appartamento della donna in via XXIV Maggio. Insospettiti, hanno contattato i soccorsi. I carabinieri e il personale del 118, intervenuti sul posto, hanno fatto la macabra scoperta intorno alle 18:00: Teresa era riversa sul letto, il corpo in avanzato stato di decomposizione e schiacciato da un armadio-letto a scomparsa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

