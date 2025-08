Borgo Valsugana muore schiacciata dall’armadio della camera che le crolla addosso

E’ stata uccisa dall’armadio della camera da letto che le è crollato addosso, schiacciandola. Sarebbe morta così Teresa di Fiore, 60 anni, originaria di Tivoli ma da tempo residente a Borgo Valsugana, in Trentino. A dare l’allarme, nella serata di ieri, un vicino di casa insospettito da un forte odore proveniente dall’appartamento della donna. Sul posto sanitari, vigili del fuoco e carabinieri che hanno dunque scoperto il cadavere della donna, insegnante all’istituto tecnico Tambosi di Trento. Come riporta Il T quotidiano, la procura ha disposto l’autopsia per determinare le esatte cause del decesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

