Borgo jazz 2025 | un festival all' insegna della musica dei giovani e dell' impegno sociale

Arezzo, 1 agosto 2025 – Si è chiuso il sipario sull'edizione 2025 di Borgo Jazz, confermandosi uno degli appuntamenti culturali piĂą significativi dell'estate biturgense. Un festival che ha saputo coniugare qualitĂ artistica, attenzione alle giovani generazioni e impegno civile, in una formula coinvolgente e completamente gratuita. Nonostante le condizioni meteo abbiano costretto gli organizzatori a spostare gran parte degli eventi sotto le Logge del Comune, questa nuova collocazione si è rivelata tutt'altro che un ripiego, trasformandosi anzi in una cornice suggestiva e raccolta, capace di valorizzare ancor di piĂą le performance in programma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

