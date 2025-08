Bookingcom sciopero il 4 agosto contro i licenziamenti | cosa sapere

I dipendenti di Booking.com sono pronti allo sciopero. Lavoratori e lavoratrici dell’azienda leader per la prenotazione di alloggi incroceranno le braccia lunedì 4 agosto. Lo hanno annunciato i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs in protesta con il piano di licenziamenti avviato dall’azienda, che prevede di tagliare nove dei 150 dipendenti dalla sede italiana. Un progetto che rientra nell’ambito di una riorganizzazione piĂą ampia e di portata globale che prevede migliaia di esuberi. «Il lavoro si rispetta, non si taglia. Le persone non sono numeri», hanno spiegato i tre sindacati. Booking. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Booking.com, sciopero il 4 agosto contro i licenziamenti: cosa sapere

