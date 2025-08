Bonus energie rinnovabili ecco quali sono i bandi attivi per le imprese ad agosto 2025

Nonostante la pausa estiva, il mese di agosto 2025 si conferma con un periodo cruciale per le domande dei bonus energie rinnovabili in virtù di alcuni bandi attivi e di contributi da distribuire alle imprese. In particolare, si fa riferimento all’allargamento dei beneficiari delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e agli incentivi economici per l’ autoproduzione di energia. Per il primo bando, il Gestore dei servizi energetici (Gse) ha confermato l’apertura della piattaforma per le richieste delle imprese che risiedano nei comuni fino a 50 mila abitanti rispetto alla precedente soglia che destinava le risorse alle Cer dei soli centri fino a 5 mila abitanti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus energie rinnovabili, ecco quali sono i bandi attivi per le imprese ad agosto 2025

Bonus Caldaia, addio al gas, spazio a ibrido e rinnovabili con le detrazioni - Stop agli incentivi per le caldaie a gas nel 2025, in linea con la direttiva europea "case green", ma sarà ancora possibile ottenere una detrazione fiscale dal 36% al 65% per l’installazione o la sostituzione della propria caldaia con una ibrida, Hybrid Ready o alimentata da combustibili rinnovabili.

