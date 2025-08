Bologna marocchino riduce l' ex in fin di vita a suon di botte | choc perché è in Italia

In Italia senza permesso grazie ai ricorsi. Redouane Ennakhali non aveva il permesso di soggiorno e per due volte gli era stato negato a causa dei suoi precedenti penali, eppure il marocchino non era stato rimpatriato grazie ai ricorsi ancora pendenti. Ed ecco che domenica scorsa l'uomo, già nei guai per rapina, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento, ha massacrato di botte l'ex compagna, riducendola in fin di vita. La donna, 50enne anche lei di origini marocchine, lotta da giorni tra la vita e la morte all'ospedale Maggiore di Bologna. Il 44enne - con il quale la donna in passato aveva avuto una relazione - è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bologna, marocchino riduce l'ex in fin di vita a suon di botte: choc, perché è in Italia

Bologna, marocchino con numerosi precedenti riduce in fin di vita la ex - L'uomo è accanito contro la vittima, colpendola con tutti i mobili che aveva a disposizione e poi accoltellandola, trascinandola per i capelli

