Bologna furto di gioielli da un milione ad anziana | arrestati finti carabinieri

La vittima, di rientro in casa, si era imbattuta nei due individui, uno dei quali con una casacca con la scritta delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bologna, furto di gioielli da un milione ad anziana: arrestati finti carabinieri

In questa notizia si parla di: bologna - furto - gioielli - milione

Bologna, furto di carburante e spaccio sull'A1: 22enne catturato con 180 mila euro di droga - Due arresti per furto di carburante e traffico di droga sulla Variante di Valico: operazioni della Polizia Stradale di Bologna.

Furto, zaino in faccia al commesso e pugni per strada: scena da film in pieno centro a Bologna - Un 35enne egiziano è stato arrestato a Bologna per rapina dopo aver aggredito un dipendente di un supermercato e tentato la fuga.

Furto in un centro sportivo a Bologna, scoperto ladro tra la siepe: arrestato con le banconote in mano - Un 41enne è stato arrestato a Bologna per furto aggravato in una struttura sportiva. L'uomo è stato colto in flagranza di reato.

Bologna, furto di gioielli da un milione ad anziana: arrestati finti carabinieri; Il furto da un milione e mezzo su un treno a Milano: tre ladri arrestati sul taxi; Rimini, presa la banda che rubava gioielli e reinvestiva in droga: li aiutava un carabiniere. Sequestrati 8 milioni di euro di hashish e cocaina.

Bologna, raggirano anziana e le rubano 1 mln di euro: il video della truffa - (LaPresse) La polizia di Bologna ha arrestato due uomini di 40 e 31 anni che avrebbero derubato nel maggio scorso, un'anziana per un valore di ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

Maxi furto da 70mila euro. Quadri e gioielli ritrovati. Erano finiti in Germania - I fatti risalgono al 2023, ora tutta la refurtiva è stata restituita alla vittima. msn.com scrive