Bologna furto da un milione di euro a un’anziana grazie alla truffa del finto carabiniere | arrestati i responsabili

Una pettorina dei Carabinieri e una moto con targa contraffatta. È quanto è bastato a due uomini – un 40enne e un 31enne – a Bologna per portare a casa un bottino da un milione di euro. La tecnica utilizzata è stata quella del " finto carabiniere " e la vittima invece è una signora di 80 anni residente in Zona Barca, a Bologna appunto. I due sono stati arrestati, ma dopo una lunga indagine durata tre mesi. La truffa del "finto carabiniere". I due presunti responsabili – arrestati dalla Squadra mobile di Bologna – sono andati in moto nell'abitazione della signora di 80 anni truffata, fingendo di essere dei carabinieri e affermando di essere lì perché dei ladri nei giorni precedenti erano entrati nell'abitazione.

