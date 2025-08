Bologna ecco il budget per il dopo Ndoye | vi lascerà spiazzati

Calciomercato Bologna, il budget per trovare il sostituto di Ndoye fa sognare in grande: vi lascerà senza parole La notizia di Dan Ndoye ceduto a titolo definitivo al Nottingham Forest non lascia nessuno di stucco. L’attaccante era visto in uscita dal Bologna fin dai primi giorni della finestra di mercato e leggere il comunicato ufficiale è solo l’ultimo tassello di un lavoro che è stato sapientemente tessuto nell’arco di mesi dalla società emiliana. A scapito dei numerosi tentativi della Serie A di indebolire una delle formazioni sorpresa dello scorso campionato, a spuntarla ci ha pensato la Premier League estraendo dal cilindro la sua arma letale, in questo caso il Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

