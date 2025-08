Bologna Bernardeschi | Fanta? C’è gente in famiglia che mi insulta | VIDEO

Federico Bernardeschi, nuovo arrivo in casa Bologna, ha parlato anche del Fanta durante la conferenza stampa della sua presentazione. Il video. Federico Bernardeschi, nuovo attaccante del Bologna, presentato in conferenza stampa ha scherzato sul gioco che appassiona tantissimi tifosi italiani: il Fanta. Guarda il video con le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bologna, Bernardeschi: “Fanta? C’è gente in famiglia che mi insulta” | VIDEO

Bernardeschi pronto a tornare in Italia, il Bologna lo aspetta - Federico Bernardeschi lascia alle spalle il sogno americano. Dopo 3 stagioni in MLS, vissute fuori dagli schemi con il Toronto FC, l’ex attaccante di Juventus e Fiorentina sarebbe pronto a tornare a calcare i palcoscenici della Serie A.

Parla Bernardeschi: tra Fantacalcio e Nazionale... Nella prima conferenza stampa come nuovo giocatore del Bologna, Federico Bernardeschi ha risposto a tante domande riguardanti il nuovo numero di maglia e il ritorno in Serie A, ma si è soffermato anche Vai su Facebook

