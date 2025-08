Bologna altro che Zanoli | arriva un altro Campione d’Italia affare da 15 milioni

Non solo Zanoli, il club rossoblu è pronto ad ingaggiare un altro Campione d’Italia, l’affare si può chiudere a 15 milioni (Ansa Foto) – SerieAnews Quando perdi un giocatore come Ndoye, non basta semplicemente “rimpiazzarlo”. Il Bologna lo sa bene, e infatti sta giĂ lavorando per rispondere con un’operazione di peso. L’esterno svizzero è volato al Nottingham Forest per oltre 40 milioni di euro, una cessione che ha portato risorse fresche ma anche un vuoto evidente sulle corsie. In un progetto ambizioso come quello rossoblĂą, che si sta guadagnando rispetto in tutta Europa, la scelta del sostituto non può essere lasciata al caso. 🔗 Leggi su Serieanews.com

