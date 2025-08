Bologna ad agosto | cosa fare in città d’estate tra musica arte e cultura

Il calendario estivo bolognese non si fa mancare nulla: dai musei civici sempre aperti, ai numerosi concerti con ospiti speciali, fino alle presentazioni in piazza Maggiore di Wes Anderson. Ecco una ricca lista degli appuntamenti del mese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna ad agosto: cosa fare in cittĂ d’estate tra musica, arte e cultura

Pesaro, non solo il Frecciargento: per Roma niente regionali. Da agosto si potrĂ raggiungere la capitale solo da Pescara o Bologna, l?ira del Pd - PESARO Consiglio spassionato: se ad agosto avete previsto un salto a Roma, meglio non affidarsi ai treni.

Bologna: il 9 agosto amichevole contro lo Stoccarda, mentre si intensificano i rumors di mercato - I freschi vincitori della Coppa Italia contro i neo vincitori della DFB Pokal: una sorta di antipasto della prossima Europa League quello che andrĂ in scena sabato 9 agosto, quando i ragazzi di mister Italiano saranno di scena alle ore 17 alla MHP Arena di Stoccarda.

Serie A: il Bologna esordirà a Roma sabato 23 agosto - Il dolcissimo ritorno all’Olimpico per il Bologna dopo la storica nottata del 14 maggio sarà nuovamente sotto la luce dei riflettori: la gara a domicilio della nuova Roma targata Gasperini, infatti, è stata calendarizzata per sabato 23 agosto alle ore 20.

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, “sfida” il Governo a fare il possibile per "rendere accessibili a tutti" le sentenze sulla strage alla stazione del 2 agosto 1980. Vai su Facebook

Cosa puoi fare a Bologna nel weekend? Ecco gli eventi dall'1 al 3 agosto - Il fine settimana a Bologna è pieno di musica, cinema ed eventi a cui non si può mancare. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Venerdì The Brutalist in piazza Maggiore - Oggi, venerdì 1° agosto, un viaggio tra memoria, musica e film nei luoghi della città. Riporta ilrestodelcarlino.it