Fatale il primo turno a Simone Bolelli e Andrea Vavassori al Masters 1000 di Toronto. I due azzurri, capitati con uno dei sorteggi peggiori possibili all’esordio, sono stati eliminati da Maximo Gonzalez e Andres Molteni: per i due argentini un 7-6(5) 7-5 che li lancia al secondo turno. Alcuni problemi fisici, a un piede per la precisione, hanno condizionato la performance di Vavassori. Partenza complicata per i due azzurri, costretti da subito a salvare due palle break, di cui una su deciding point. Di qui in avanti questo, che è uno dei migliori match di primo turno possibili su tutto il tabellone, diventa un confronto in cui le coppie si fanno a lungo male in modo molto relativo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bolelli/Vavassori subito eliminati da Gonzalez/Molteni a Toronto, problemi fisici per il torinese