Bob Wilson l’ultimo artista totale Un rivoluzionario senza frontiere

di Alberto Mattioli Wagner chiamava le sue "Gesamtkunstwerk", opere d'arte totali. Robert "Bob" Wilson, morto ieri a 83 anni, era un artista "totale", difficile anche soltanto da definire con esattezza: regista teatrale e d'opera, ma anche drammaturgo, performer, videoartista, scultore, pittore, coreografo, sound e lighting designer. Un artista "a trecentosessanta gradi", come si usa dire adesso in Italia, ignorando che qualcosa che ruota di tanto torna infallibilmente al punto di partenza. Wilson, invece, è sempre andato avanti. Nasce nel 1941 dove non t'aspetti, in una famiglia molto conservatrice a Waco, Texas profondo, non il posto ideale per un ragazzino balbuziente e complessato che sogna di fare l'artista, e per di più gay.

