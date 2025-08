Boat&Breakfast abusivi nel porto di Bari | sanzioni per oltre 670mila euro

Offrivano esperienze “esclusive” a bordo di yacht e barche a vela ormeggiate nel porto di Bari, pubblicizzandole online come soggiorni alternativi da sogno. Ma dietro la facciata turistica si nascondeva un sistema totalmente abusivo. Nei giorni scorsi, la Stazione Navale della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Baritoday.it

