Blue Jays acquisisce Shane Bieber da Guardians

2025-07-31 22:59:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: I Toronto Blue Jays hanno aggiunto un pezzo importante al loro personale di lancio, completando uno scambio giovedì per acquisire l’ex vincitore del Cy Young Award Shane Bieber dei Cleveland Guardians. In cambio, Cleveland riceverà la prospettiva di lancio Khal Stephen, una scelta del secondo round del 2023 dallo stato del Mississippi. Bieber, 30 anni, era uno degli antipasti più dominanti della lega all’inizio della sua carriera, catturando la lega americana Cy Young nel 2020. Tuttavia, la sua stagione del 2024 si è fermata bruscamente dopo solo due partenze a causa di un infortunio al gomito che alla fine ha richiesto un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: bieber - blue - jays - shane

I Blue Jays acquisiscono il vincitore di Cy Young Shane Bieber di Cleveland; Fury lancia una collezione di abbigliamento limitato per la Coppa del Mondo ESports; Come guardare E Thislin Drive vs Best Virginia: Torneo di basket in diretta, canale TV.

When will Shane Bieber play for Toronto Blue Jays and where does he fit in pitching rotation? - On early Thursday, it was announced that the Blue Jays acquired former Cy Young winner Shane Bieber from the Cleveland Guardians. Scrive dailyhive.com

Blue Jays make hilarious Justin Bieber post after acquiring Shane Bieber - Shane Bieber joins the Blue Jays and finds himself at the center of a familiar off- Secondo msn.com