Blitz della Guardia Costiera a Vietri | sequestrato il solarium alla Crestarella

Guardia Costiera in azione, nel salernitano. Nei giorni scorsi, a Vietri sul Mare, come riporta Lira Tv, è stato sequestrato il solarium di uno stabilimento balneare sulla spiaggia della “Crestarella”. La struttura in legno che si sviluppa su una superficie di circa 500 metri quadrati, non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: guardia - costiera - vietri - sequestrato

Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare: l’omaggio alla Guardia Costiera - Una moneta per raccontare 160 anni di dedizione al mare. È questo il tributo che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha voluto dedicare alle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, emettendo una speciale moneta da collezione, in tiratura limitata, che sarà disponibile dal 6 maggio.

Una moneta celebrativa per le Capitanerie di Porto-Guardia Costiera - Roma, 10 mag. (askanews) – Una moneta poligonale a 16 lati, ciascuno dei quali per ricordare ogni decennio dalla costituzione delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, avvenuta il 20 luglio 1865 a Firenze, allora Capitale d’Italia, con la firma del Regio Decreto n.

Una moneta speciale per 160 anni di servizio al mare: l’omaggio alla Guardia Costiera - Una moneta per raccontare 160 anni di dedizione al mare. È questo il tributo che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha voluto dedicare alle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, emettendo una speciale moneta da collezione, in tiratura limitata, che sarà disponibile dal 6 maggio.

Blitz della Guardia Costiera a Vietri: sequestrato il solarium alla Crestarella; Spiaggia della Crestarella chiusa per sequestro; Vietri sul mare, sequestrati lettini ed ombrelloni illegalmente affittati.

Vietri sul Mare, sequestrato solarium sulla spiaggia della “Crestarella”: è abusivo - StampaSi intensificano le attività di controllo da parte della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto lungo tutta la Costiera Amalfitana. Si legge su salernonotizie.it

Maxi-controlli della Guardia Costiera in Romagna: 15 tonnellate di pesce sequestrato e multe per 170mila euro - L’attività, coordinata dal Reparto Operativo della Capitaneria di Porto, si è svolta nelle ultime settimane con l’impiego di ispettori altamente ... Lo riporta fanpage.it