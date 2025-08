Blatte sul bancone muffa e oltre 300 chili di alimenti non tracciati in tre bar dell' aeroporto di Catania VIDEO

Criticità e irregolarità sono emersi in tre dei sei esercizi commerciali dell'aeroporto di Catania durante controlli eseguiti dalle forze dell'ordine sfociai in sanzioni per un importo complessivo di circa 18.000 euro. Disposta la sospensione dell'attività di uno dei punti di ristoro per la presenza di una lavoratrice in nero che aveva chiesto al titolare di non assumerla perché percepisce.

In questa notizia si parla di: catania - aeroporto - blatte - bancone

