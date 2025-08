Black panther | il spin-off con punteggio perfetto su rotten tomatoes

successo di “eyes of wakanda”: il secondo spin-off di black panther conquista il pubblico. Il nuovo progetto dell’universo Marvel, “Eyes of Wakanda”, ha riscosso un immediato e sorprendente successo di critica e pubblico. La serie animata, disponibile in esclusiva su Disney+, ha ottenuto un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, segnando un importante traguardo per i produttori e gli appassionati del franchise. In questo approfondimento si analizzeranno le caratteristiche principali della produzione, la reazione degli spettatori e le personalitĂ coinvolte nel progetto. prestazioni critiche e ricezione del pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

