Dopo il successo dei primi due capitoli, il terzo film di Black Panther prende forma: nuovi dettagli emergono sul progetto Marvel. Il regista Ryan Coogler è giĂ al lavoro su Black Panther 3, e i fan del Marvel Cinematic Universe possono finalmente segnare una data sul calendario: secondo fonti vicine alla produzione, il film dovrebbe arrivare nelle sale nel mese di febbraio 2028. Un ritorno molto atteso, dopo che Black Panther: Wakanda Forever ha lasciato in ereditĂ una serie di interrogativi sul futuro del regno di Wakanda e sul successore del leggendario T'Challa. Le prime anticipazioni su trama e collocazione nel nuovo arco narrativo Marvel Con la conclusione della Saga del Multiverso fissata per fine 2027 con Avengers: Secret Wars, il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Black Panther 3: annunciata la data d’uscita del nuovo film Marvel

Black panther 3 guadagna slancio con l'aggiunta alla fase 6 di marvel - Il panorama cinematografico Marvel si sta preparando a nuove produzioni di grande impatto, con particolare attenzione ai prossimi capitoli dedicati al personaggio di Black Panther.

