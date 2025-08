Bisseck Inter rispedita al mittente la proposta del Crystal Palace | i nerazzurri mandano un chiaro messaggio!

La posizione del club. Il reparto arretrato del mercato Inter prende sempre più forma e potrebbe non subire variazioni significative, almeno in entrata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale tedesco Yann Bisseck, classe 2000, ha gentilmente declinato l’offerta da parte del Crystal Palace, che aveva messo sul piatto ben 32 milioni di euro per portarlo in Premier League. Una proposta che, pur avvicinandosi alle aspettative, non ha convinto né il club nerazzurro né il giocatore stesso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, rispedita al mittente la proposta del Crystal Palace: i nerazzurri mandano un chiaro messaggio!

In questa notizia si parla di: inter - rispedita - mittente - proposta

Intrigo Osimhen: il Galatasaray arriva a 60 milioni, il Napoli dice no Il Napoli non cede per Victor Osimhen. Il Galatasaray è arrivato ad offrire 60 milioni per il bomber nigeriano, un’offerta rispedita al mittente da De Laurentiis: per Victor il Napoli vuole tutti e Vai su Facebook

Lookman, l'Atalanta continua a fare muro: tutte le carte dell'Inter per aumentare l'offerta e arrivare alla cifra richiesta; Lookman-Inter: Barcellona e Atletico Madrid sull'attaccante nigeriano. Clamorosa beffa in vista?; Inter, dopo lo Scudetto perdi anche Inzaghi? Dall'Arabia offerta che non si può rifiutare.

Lookman-Inter, rilancio sul piatto: nuova offerta per convincere l'Atalanta - L'Inter non molla Ademola Lookman e prepara una nuova proposta utile a far capitolare la Dea: 45 milioni subito tra parte fissa e bonus. Da msn.com

Inter: nuova proposta per Kumbulla | Calciomercato - Secondo il Corriere di Verona l`Inter non molla Marash Kumbulla: per il difensore albanese classe 2000 del Verona ha offerto Salcedo e Agoumè più soldi. Si legge su calciomercato.com