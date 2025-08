Bisseck Inter ecco la risposta definitiva al Crystal Palace! Clamorosa svolta nella trattativa tutti i dettagli

Bisseck Inter, ecco la risposta al Crystal Palace! Clamorosa svolta nella trattativa, tutti gli aggiornamenti di mercato Il futuro di Yann Bisseck, difensore centrale tedesco classe 2000, sembra ormai lontano da Milano. Dopo due stagioni in nerazzurro, il giocatore ha espresso chiaramente la volontĂ di trasferirsi in Premier League, accettando l’offerta del Crystal Palace. Secondo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bisseck Inter, ecco la risposta definitiva al Crystal Palace! Clamorosa svolta nella trattativa, tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: bisseck - inter - ecco - risposta

Bisseck Inter, una big della Premier sogna lo scippo ai nerazzurri: ecco il prezzo fatto per una sua cessione - di Redazione Bisseck Inter, una big della Premier sogna lo scippo ai nerazzurri: ecco il prezzo fatto per una sua cessione.

Gol del mese Inter, Bisseck si porta a casa il premio di aprile! I tifosi hanno scelto questa rete – VIDEO - di Redazione Gol del mese Inter, Bisseck si porta a casa il premio di aprile! I tifosi hanno scelto questa rete come la migliore.

Bisseck attira l’attenzione in giro per l’Europa! La posizione dell’Inter - Yann Bisseck attira l’attenzione in tutta l’Europa grazie alle prestazioni fornite con la maglia dell’Inter.

La risposta dell'#Inter all'offerta del #CrystalPalace Ecco la valutazione per #Bisseck! La rivelazione di #Biasin Vai su X

Fabrizio Romano fa il punto della situazione sul mercato nerazzurro? Bisseck potrebbe valutare la cessione solo se arrivasse un’offerta da un top club, ecco perché esclude il Crystal Palace come destinazione L’Inter apre alla possibile cessione di Pavard Vai su Facebook

La Repubblica - La Premier in pressing sull'Inter: ecco chi ha chiesto informazioni per Dumfries, Bisseck e Thuram; Rocchi: “Ecco il motivo per cui non abbiamo fatto ascoltare subito audio N’Dicka-Bisseck”; Inter, ecco l’offerta per Bisseck: risposta già arrivata e sostituto scelto.

Inter, non solo Lookman. Da De Winter a Leoni, ecco gli altri obiettivi - In attesa della risposta definitiva dell’Atalanta per Lookman (offerta dell’Inter di 45 milioni di euro, richiesta della Dea a quota 50), i nerazzurri pensano anche ad altri ... Come scrive msn.com

Inter, ecco l’offerta per Bisseck: risposta già arrivata e sostituto scelto - Bisseck ceduto in Premier le cifre e il sostituto già scelto dall'Inter: ecco le ultime di calciomercato sui nerazzurri ... Si legge su calciomercato.it