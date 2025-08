Bisseck Inter c’è il sì al Crystal Palace | svolta clamorosa ora la cessione è più vicina!

Bisseck Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale tedesco in vista del calciomercato estivo dopo gli interessi dalla Premier League. Il futuro di Yann Bisseck sembra sempre piĂą lontano da Milano. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il difensore tedesco classe 2000 ha giĂ detto sì al Crystal Palace, pronto a trasferirsi in  Premier League dopo due stagioni in nerazzurro. Il club inglese ha presentato al calciatore un’offerta contrattuale molto ricca: quattro anni a 5 milioni di euro netti a stagione, una cifra che ha convinto l’ex Colonia ad accettare con entusiasmo la nuova destinazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, c’è il sì al Crystal Palace: svolta clamorosa, ora la cessione è piĂą vicina!

