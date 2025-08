Continua il confronto tra Sara Balotta, mamma di Bibbiano che prosegue nella sua battaglia per iscrivere il suo bimbo con autismo in un centro estivo – senza dover sostenere dei costi aggiuntivi –, e l’ amministrazione comunale di Bibbiano. Che sempre sul Carlino Reggio ha risposto alla mamma sottolineando di aver appena ricevuto la sua richiesta. E che ieri ha fissato un incontro per parlare del suo problema: si dovrà decidere insieme un giorno tra i primi della settimana prossima, quella che arriva. All’incontro saranno presenti il sindaco Stefano Marazzi e membri della giunta. "Come ben sapete non sono l’unica a lamentarmi, con la differenza che io lo faccio pubblicamente, come sempre, mettendoci la faccia! Tantissime famiglie sono ridotte così, lo sanno anche i muri – rincara la dose Sara Balotta –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimbo autistico senza educatore. Il Comune offre un incontro