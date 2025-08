Bilancio nuovi investimenti per la viabilità

Il consiglio comunale discute l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’anno 2025. Si tratta di una manovra che consente di impiegare risorse significative per rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio, rafforzando settori chiave come la viabilità , la cura degli spazi pubblici, la digitalizzazione, il sociale e la promozione culturale. Tra gli interventi più rilevanti si conferma un forte impegno dell’amministrazione per la sicurezza stradale: vengono infatti destinati oltre 1 milione di euro per nuove asfaltature, che portano a oltre 3 milioni il totale investito in questo ambito dall’inizio del mandato, e 100 mila euro per il rifacimento della segnaletica orizzontale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

